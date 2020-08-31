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Официальный курс евро снизился до 87,83 рубля. Это следует из данных Банка России.
Таким образом, курс евро упал на 91,82 копейки. Доллар снизился на 83,43 копейки, составив 73,8039 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 87,21 копейки – до 80,1141 рубля.
Ранее ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников оценил вероятность обвала курса рубля осенью. По его словам, в этот период падения рубля не ожидается. При этом аналитик допустил резкие, но локальные колебания курсов валют до конца года.
Масленников предположил, что доллар до конца года вернется "в коридор 70–75 рублей и останется в нем", а евро будет сохраняться на рубежах 86–89 рублей.
До этого аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов рассказал о факторах, которые влияют на укрепление рубля. По его словам, на фондовых площадках отмечают более быстрое восстановление американской экономики, чем ранее прогнозировалось.
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