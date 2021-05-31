Эксперт оценил идею ограничить время переработок при ненормированном графике

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Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков оценил возможность законодательного урегулирования переработок при ненормированном рабочем дне. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Конечно, можно. Можно какие-то положения таким образом составить, чтобы учитывалось это все. Но что касается реального воплощения этого в жизнь, то будет очень сложно, потому что сложно правильно поставить учет рабочего времени", – сказал Щарбаков, отвечая на вопрос, можно ли законодательно урегулировать сверхурочные часы.

По словам эксперта, государство должно стремиться к урегулированию данного вопроса, поскольку работодатели повсеместно злоупотребляют временем работников.

"Я думаю, что проект вполне актуален и востребован, но конкретно, как его воплотить и расписать, – этот вопрос требует размышлений и доработки", – заявил он.

Кроме того, Щербаков отметил, что часто подчиненные не жалуются на недобросовестных начальников из-за страха увольнения. Он подчеркнул, что для изменения данной ситуации необходимо предоставить дополнительные права общественным организациям, представляющим интересы работников.

"В частности, у нас профсоюзные организации вяло представлены на предприятиях. Может быть, есть смысл в административном плане обеспечивать наличие коллективных организаций, чтобы дать им какие-то права и обязанности", – заключил эксперт.

Как сообщалось, депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне и предусматривает необходимость точного учета переработанного времени для установления длительности дополнительного отпуска.

Изменения предлагается внести в статьи 101 и 119 ТК РФ, которые предусматривают установление предельного количества часов переработки при ненормированном рабочем дне – не более 120 часов в год.