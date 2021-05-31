России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT – МИД

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России важно обезопасить себя на случай отключения от глобальных платежных систем, но не следует самой к этому стремиться, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

"Я не уверен, что нам нужна "самоцель" в виде независимости от глобальных платежных систем – нам надо иметь возможность реализовывать собственные интересы, проводить платежи и расчеты за торговые операции", – сказал Биричевский.

Он считает, что все игроки в современном мире взаимозависимы, а обособление не приведет ни к чему хорошему. В связи с этим он призвал деполитизировать экономику, но в то же время готовиться, если потребуется, обезопасить себя.

Он выразил уверенность, что от SWIFT Россию не отключат, но в случае, если это произойдет, считает он, необходима готовность к тому, чтобы иметь возможность расплачиваться за товары и услуги с основными партнерами.

"Тем более в этом заинтересованы не только мы, но и те, кто торгует с нами", – заключил Биричевский.

Ранее стало известно, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России, одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей. По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в России есть база для создания аналога SWIFT. Он напомнил, что Банк России уже внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью.

