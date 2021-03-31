Наталья Сергунина: в Москве приступил к работе совет предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице прошло первое заседание совета предпринимателей, созданного для взаимодействия бизнес-сообщества с правительством города. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Благодаря новому совещательно-консультационному органу предприниматели смогут напрямую обсуждать с городскими властями меры поддержки и ключевые вопросы в работе малого и среднего бизнеса.

"В совет вошли 128 предпринимателей, которые представляют разные отрасли городской экономики. Вместе мы будем работать над дальнейшим улучшением бизнес-климата", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин стал председателем совета.

Ранее сообщалось, что бесплатную образовательную программу по диджитал-маркетингу запустят для предпринимателей в ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). В нее будут входить очная конференция, а также онлайн-интенсив.