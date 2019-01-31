Эксперт прокомментировал введение персонального кредитного рейтинга

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В четверг, 31 января, вступили в силу поправки в федеральный закон "О кредитных историях", по которым россияне получат персональный кредитный рейтинг и смогут узнать его вместе с отчетом бюро кредитных историй. Кредитный рейтинг представляет собой балл, рассчитанный автоматически на основе кредитной истории. Чем он выше, тем меньше вероятность отказа при обращении за кредитом, однако даже высокий балл не является гарантией, поскольку решение принимает кредитор.

Генеральный директор компании EvaBeta Сергей Григорян считает введение кредитного рейтинга "очень полезным изменением", о котором "давно говорили".

"В международной практике это весьма распространено, особенно в странах, где популярны кредитные карты. Это некий скоринговый балл, который присваивается отдельному человеку. Он постоянно меняется, в ежемесячном режиме. К примеру, в США есть четыре категории: очень хороший рейтинг, хуже, совсем плохой и не поддающийся кредитованию", – рассказал собеседник портала Москва 24.

По его словам, люди отлично знают, к какой категории относятся, и кредитный рейтинг может быть даже предметом гордости.

"Также, с точки зрения самого человека и заемщика, это некий дисциплинирующий фактор. Одно дело знать, хорошая или плохая кредитная история, а другое дело, когда это выражается некой цифровой оценкой, к которой можно апеллировать в том числе в общении с банком", – добавил эксперт.

Сегодня в России не распространена практика, когда клиент может иметь сильную позицию в общении с банком. Как правило, предлагаемые банком условия не "индивидуализируются": клиент либо соглашается, либо идет в другой банк, поясняет специалист. Кредитный рейтинг поможет клиентам вести переговоры с банками, например, на предмет снижения ипотечной ставки, добавил Григорян.

"Это инструмент торга: если один банк отказывает, вы можете пойти с хорошей кредитной историей и рейтингом в другой банк. Если вы качественно обслуживаете ипотечный кредит, ваш рейтинг растет, и вы можете использовать этот аргумент в общении со своим банком, если вы хотите пересмотреть процент по кредиту. Если банк не пойдет на это, вы можете рефинансироваться в другом банке", – резюмировал собеседник портала Москва 24.

Ранее в Центробанке задумались об ипотечных каникулах. Основанием для льгот может быть, например, потеря работы, если сумма платежа превышает 50% текущего дохода.



Евгения Маркова