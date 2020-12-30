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Экономика

17:11

Курс евро поднялся до 92 рублей

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 30 декабря, курс евро на Мосбирже поднялся до 92 рублей, сумев продержаться ниже этого уровня только неделю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс европейской валюты имел аналогичный показатель 23 декабря.

На 17:10 по московскому времени евро вырос на 1,37 рубля – до 92,04 рубля, на форексе – прибавил 0,5% – до 1,2307 доллара.

Курс доллара также вырос на 76 копеек – до 74,80 рубля.

Ранее исполнительный директор компании Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, что заработать на рубле можно на депозитах и колебаниях курса. При этом он отметил, что размещение рублевых средств на банковских вкладах станет выгодным, когда вырастут ставки, снизившиеся сейчас до 4,2 процента, что ниже инфляции.

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