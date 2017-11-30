Минздрав обяжет табачные компании раскрыть полный состав сигарет

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Новая форма отчета для табачных компаний разработана Минздравом. Теперь производители должны будут ежегодно предоставлять ведомству полные данные о каждой марке сигарет. Ведомство намерено использовать данные для контроля над составом табачной продукции.

Как сказано в письме замглавы министерства Сергея Краевого в Минэкономразвития, компаниям необходимо будет отчитаться и о бумаге, из которой сделаны сигареты и фильтр, а также об ароматизаторах и добавках, составе дыма и наличии токсикологической экспертизы.

При этом ведомство-адресат послания должно направить российскую позицию в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Ее должны согласовать другие страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). После получения согласия, такой отчет может стать обязательным для производителей, сообщает газета "Известия". Данные останутся закрытыми для потребителей, поступив только в распоряжение Минздрава.

В Минэкономразвития на запрос "Известий" не ответили. В ЕЭК сообщили, что пока другие страны ЕАЭС не представили свои позиции по новой форме отчета.

На сегодняшний день список ингредиентов сигарет отправляют в Минздрав без указания брендов. Кроме того, там указывают лишь те элементы состава, доля которых составляет более 0,1 процента в массе изделия.

В Минздраве заявили, что главная цель новых требований – получение достоверных данных о составе и токсичности сигарет, поступающих на территорию страны и изготовляемых в РФ. После этого ведомство сможет разработать новые меры для сокращения употребления табака в стране.

Ранее сообщалось, что Минздрав поддержал введение минимальной цены на пачку сигарет. С позицией ведомства также согласился Минфин. Новая минимальная стоимость может быть установлена на уровне средней по рынку – около 140 рублей.