Песков прокомментировал повышение цен на бензин

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В Кремле знают о росте цен на бензин, этот вопрос активно решается в правительстве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предпринимаются очень активные, энергичные меры, и работа ведется. Но это правительство", – цитирует РИА Новости слова Пескова.

По данным Росстата, цены производителей на автомобильный бензин в РФ в сентябре увеличились на 10% по сравнению с августом. В рознице с середины апреля бензин в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня – уже дороже 43 рублей.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что топливо в России дорожает несмотря на принятые меры. По его словам, на экспорт нефти и нефтепродуктов могут ввести повышенную пошлину. Это должно помочь удержать цены на топливо на внутреннем рынке.

25 октября в Минфине заявили, что лицензирование экспорта нефтепродуктов поможет стабилизировать цены на топливо. В ведомстве уточнили, что правительство работает над законопроектом о выдаче лицензии на экспорт нефтепродуктов всем производителям, если они при этом будут поставлять определенные объемы топлива на внутренний рынок.