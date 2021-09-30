Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году до 13 617 рублей в месяц. Документ опубликован электронной базе нижней палаты российского парламента.

Установленный законодательством МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рублей в месяц. Таким образом, в 2022 году его предлагается увеличить на 825 рублей.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 миллиона работников", – говорится в пояснительной записке.

Там напомнили, что с 2021 года МРОТ устанавливается федеральным законом и рассчитывается по размеру медианной зарплаты за предыдущий год. Он должен составлять 42% от данного показателя, однако не ниже величины текущего прожиточного минимума по России, а также не ниже МРОТ, установленного на текущий год.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил установить МРОТ на уровне 13 600 рублей. По его словам, тогда вырастет зарплата почти 3 миллионов россиян.

