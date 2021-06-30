Эксперты рассказали, сколько микрозаймов было выдано россиянам в начале 2021 года

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В России за пять месяцев 2021 года выдали 10 526 885 микрозаймов, сообщает RT со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Имеются в виду займы до зарплаты в размере до 30 тысяч рублей. В 2019 году гражданам было выдано 18 246 716 микрозаймов, а в 2020-м уже 19 039 526.

Последние три месяца количество выданных займов до зарплаты находится на уровне 2,1–2,3 миллиона в месяц. В то же время уже пару месяцев темпы выдачи немного снижаются. В целом же сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, отмечают эксперты.

Наибольшей популярностью пользуются займы на сумму 5–10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году россияне стали быстрее возвращать просроченные долги, переданные кредитными организациями коллекторам в рамках договора цессии. Таким образом, в среднем срок сократился до одного года и 10 месяцев. В прошлом году он составлял более чем два года.

По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, положительно на срок погашения повлиял тот факт, что в пандемию коллекторские агентства активно предоставляли физическим лицам кредитные каникулы.

В свою очередь, управляющий директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель ожидает, что на уровень 2019 года средний срок возврата задолженности вернется в следующем году.