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30 мая, 22:52

Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые с 8 марта

экономика финансы

30 мая, 22:52

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Фото: depositphotos/ssuaphoto

Цена нефти Brent впервые с 8 марта опустилась ниже 65 долларов за баррель.

Речь идет о стоимости фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года, передает ТАСС. 30 мая в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне нефть Brent подешевела на 4,21% − до 64,96 доллара за баррель.

По словам экспертов, в последний раз стоимость нефти этого сорта была ниже 65 долларов за баррель в начале марта.

экономика финансы

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