СПб-биржа возобновила торги после технического сбоя

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Торги ценными бумагами на СПб-бирже возобновились в 11:15 после технического сбоя, сообщает РИА Новости.

Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки.

Ранее СПб-биржа сообщила о техническом сбое в работе средств проведения торгов. В связи с этим с 07:50 торги ценными бумагами приостановили.

ЦБ РФ начал собственное расследование дела о якобы банкротстве СПб-биржи. По словам первого зампреда регулятора Владимира Чистюхина, руководство СПб-биржи такого заявления не подавало.

Он добавил, что у Центробанка пока нет предварительных итогов по расследованию. Однако регулятор будет делать выводы только после получения достоверной информации от правоохранителей, заключил Чистюхин.

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