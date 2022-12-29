Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки будет доступна в новых регионах

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Программа льготной ипотеки будет доступна в новых российских регионах, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правительство уже приняло соответствующее решение. Хуснуллин отметил, что программа будет реализована на новых территориях в небольших объемах. Вице-премьер добавил, что это задел на будущее для рынка жилья.

Ранее сообщалось, что кабмин продлил действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. По программе можно получить кредит на жилье в новостройках, на строительство частного жилья или приобретение земельного участка для последующего возведения жилой недвижимости.



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