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15:25

Объем запрещенной к ввозу украинской продукции оценили в Минэкономразвития

экономика

15:25

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Фото: depositphotos/reflextions

Общий объем продукции из Украины, запрещенной к ввозу в РФ, в 2018 году составил 510 миллионов долларов. Такую сумму назвали в российском Минэкономразвития.

В пресс-службе ведомства пояснили, что импорт товаров из Украины в Россию в 2017 году составил 4,912 миллиарда долларов. А вот ввоз санкционных товаров тогда был оценен в 468,9 миллиона долларов.

Данных, какую часть импорта ввоз запрещенной продукции составил за минувшие 13 месяцев, пока нет.

В начале декабря Федеральная таможенная служба заявила о резком росте количества санкционной продукции, ввозимой на территорию РФ. Отмечалось, что с начала 2018 года на границе были изъяты 56 тысяч тонн скоропортящихся и запрещенных сельхозтоваров.

экономика

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