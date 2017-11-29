Власти Москвы выставили на аукционы объекты по спеццене для бизнесменов

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Столичные власти выставили на аукционы 71 нежилой объект по специальной цене для малого и среднего бизнеса.
Помещения площадью от 51,6 до 420 квадратных метров располагаются на первых и цокольных этажах жилых домов, в торговых и административных зданиях. Стартовая стоимость каждого из них – 4,5 тысячи рублей за квадратный метр. С победителям аукциона заключат договор аренды с фиксированной ставкой на 10 лет, сообщает Агентство "Москва". Торги состоятся в декабре 2017 года.
Ранее сообщалось, что Столешников переулок в центре столицы в четвертый раз стал самой дорогой улицей России. В мировом рейтинге наиболее дорогих по аренде торговых коридоров он оказался на 15-м месте. Средняя ставка аренды здесь по сравнению с прошлым годом поднялась почти на 10 процентов: с 2818 до 3071 евро за квадратный метр в год.
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