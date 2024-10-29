Nacion: ЦБ Аргентины перестал печатать банкноты 1 000 и 2 000 песо из-за высокой стоимости

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Центробанк Аргентины перестал печатать банкноты 1 000 (0,98 доллара) и 2 000 (1,9 доллара) песо из-за высокой стоимости, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Nacion.

Власти также объясняют свое решение достаточным количеством в стране указанных банкнот. Соответствующий договор с национальным монетным двором был прекращен, а его сотрудники ушли в вынужденный отпуск, отметили в СМИ.

При этом более крупные банкноты будут поставляться из Китая, где их выпуск стоит в два раза меньше. Ожидается, что к концу текущего года республика получит напечатанные в КНР банкноты номиналом в 20 000 песо (19,6 доллара).

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей подготовил поправки к законам и нормативным актам, чтобы урегулировать ситуацию в экономике. По словам журналистов, аргентинские власти хотят сократить расходы на содержание правительства и уменьшить число министерств. Также в планах снизить энергетические и транспортные субсидии, а все инфраструктурные госпроекты, реализация которых еще не началась, заморозить.