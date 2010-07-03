Экс-глава ЦБ оценил идею создать реестр подозреваемых в отмывании денег

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Предложение создать в России реестр клиентов, которых ранее заподозрили в отмывании средств, оценил экс-председатель Центробанка Сергей Дубинин. По его словам, нынешняя система действительно недостаточно прозрачна и нуждается в реформировании, сообщает ИА "НСН".
Как напомнил экс-глава ЦБ, "отказать банк имеет право любому клиенту в любой сделке, включая транзакции финансовых средств и прием его фондов в депозиты". Он подчеркнул, что необходимо создать систему госрегулирования в этой сфере. По словам Дубинина, "с одной стороны, это правительственные органы финансового контроля, с другой – Центральный банк, который бы фиксировал подозрительные сделки с точки зрения укрывательства от налогов, отмывания денег".
Бывший глава ЦБ также уточнил, что в единый реестр нужно включить недобросовестных клиентов, например, "уже совершивших нарушения: не обслуживающих свои кредиты, допускавших искажение информации, инсайд-трейдинг". В то же время собеседник агентства считает, что должны существовать как четкие критерии по включению в черный список, так и механизм выхода из него. "Я полностью поддерживаю необходимость прозрачности этой системы, иначе может любой человек совершенно случайно оказаться там и не иметь возможности оспорить", – заявил Дубинин.
Ранее в Национальном совете финансового рынка предложили составить реестр подозреваемых в отмыве клиентов, причем с указанием причин блокировки счетов и с перечнем банков, которые уже разорвали договорные отношения с "отказником". По мнению представителей банковского сообщества, такие меры позволят более эффективно выявлять подозрительных лиц и быстрее исключать из списка тех, кто уже реабилитировался перед банками.
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