Экономист рассказал об опасениях пекарей из-за нового ГОСТа

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Производители обеспокоены известием о разработке нового ГОСТа для предприятий отрасли на пространстве Евразийского экономического союза. Об этом рассказал экономист Денис Ракша в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, предпринимателей волнует не столько возможный рост цен на их продукцию, сколько сложность предстоящей процедуры: им, в частности, нужно будет соблюсти отличные от нынешних условия, а также перевести всю информацию об их товаре на языки всех стран – участниц ЕАЭС.
"Производители огромного спектра продукции, не описанной старым ГОСТом, боятся, мотивируя это якобы повышением НДС и дальнейшим повышением цен на хлеб, а на самом деле того, что им либо будет сложно пройти эту сертификацию, либо они вообще не смогут ее пройти", – отметил Ракша.
Он также добавил, что теоретически производить и продавать хлебобулочные изделия можно и без сертификата, однако проблема в том, что магазины без него товар на реализацию брать не станут.
Ранее в Российском союзе пекарей заявили, что новый ГОСТ ЕАЭС может привести к росту цен на продукцию, поскольку увеличится финансовая нагрузка на производителей.
Там отметили, что в новом ГОСТе термин "хлебопекарная продукция" трактуется как продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты, однако такого определения в Налоговом кодексе нет, что может лишить производителей льготного НДС в размере 10%. В союзе подсчитали, что в таком случае дополнительные затраты могут вырасти на 22 миллиарда рублей.
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