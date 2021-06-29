Сергунина пригласила столичных экспортеров к участию в международных отраслевых выставках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский экспортный центр (МЭЦ) приглашает столичных экспортеров принять участие в пяти очных зарубежных отраслевых выставках. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
Выставки пройдут в ОАЭ, Франции, Германии и Казахстане. Экспортеры смогут презентовать свою продукцию на общем стенде Made in Moscow.
"С 2017 года на 67 международных выставках свою продукцию представили более 1,2 тысячи московских компаний. Для них было организовано почти 20 тысяч деловых встреч с потенциальными байерами. Сумма заключенных экспортных контрактов только по результатам выставок прошлого года превысила 4 миллиона долларов", – рассказала Сергунина.
Программа "Сделано в Москве" направлена на поддержку экспортно ориентированных компаний столицы. Участие в отраслевых выставках помогает найти зарубежных партнеров и покупателей, что увеличивает объем продаж.
Ранее сообщалось, что столичные компании-экспортеры теперь могут подавать заявки на получение гранта и субсидий в онлайн-формате. Сервис доступен на портале mos.ru в разделе "Организация бизнеса" каталога услуг для бизнеса. Для того чтобы начать пользоваться услугой, необходимо пройти авторизацию на портале при помощи электронной подписи.
Субсидии дают возможность предпринимателям возмещать до 12,5 миллиона рублей затрат на перевозку и реализацию продукции за рубежом. Это могут быть расходы на транспортировку, патентование, сертификацию, адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента.
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