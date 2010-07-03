В Сербии заявили о двойных стандартах Запада в случае с российским газом

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В МИД Сербии отметили двойные стандарты Запада, в том числе в вопросе о российском газе. Такое мнение высказал глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич.

В беседе с RT министр заверил, что Белград устойчив к давлению, которое на него оказывает Запад из-за сотрудничества с Россией и Китаем. "У Запада найдутся возражения по любому поводу. Мы ввели безвизовый режим с Китаем – Запад против. Ввели его с Индией и Индонезией – Запад против. С Россией – опять против", – отметил Дачич.

По его словам, на Западе недовольны и соглашением о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Как подчеркнул глава МИД Сербии, западных партнеров почему-то не устраивают "только ситуации, когда отношения налаживает Сербия". "Когда с Китаем дружат Хорватия, Венгрия, Германия, Запад не возражает", – удивился министр.

Двойные стандарты применяются и в случае с российским газом, добавил он. "Германии и североевропейским странам можно использовать газ, идущий по "Северному потоку", а вот сербам российский газ покупать не следует – он же негативно на них влияет!" – с недовольством отметил политик. Так он отреагировал на доклад комитета по иностранным делам Европарламента, где говорилось, что Сербии нужно разработать энергетическую политику, направленную на снижение зависимости от российского газа.

Ранее МИД Сербии рассказал о давлении Запада за отказ вводить санкции против РФ. Глава ведомства подчеркнул, что Россия и Сербия остаются стратегическими партнерами, несмотря на стремление Белграда в Евросоюз.