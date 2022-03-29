Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 25 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Доллар к 16:05 по московскому времени упал на 6,05 рубля, составив 83,70 рубля. А за несколько минут до этого он опустился до 82,95 рубля.

Курс евро потерял 3,60 рубля, достигнув 93 рублей.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев сказал, что курс доллара может восстановиться до 80 рублей. При этом он отметил, что отклонение было слишком большим и длительным, поэтому говорить о возвращении прежнего курса трудно.

