Эксперт оценил сроки на устранение последствий блокировки Суэцкого канала

Фото: Suez Canal Authority via AP

Устранение последствий блокировки Суэцкого канала из-за ситуации с судном Ever Given займет один квартал, заявил транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.

По его словам, серьезных потерь, связанных с инцидентом, нет, кроме расходов топлива и средств на содержание моряков.

"Квартал по расписанию. Ущерб бумажный: нет потерь, кроме расходов топлива и содержания команд", – сообщил Безбородов РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что произошедшее не повлияет на российскую экономику.

"Какие-то предприятия будут убыточны, но ничего никуда не денется и за пять дней и плюс-минус две недели ничего не изменится", – полагает эксперт.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перекрыв движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Предположительно, судно изменило курс и уперлось носом в берег из-за сильного ветра и песчаной бури.

29 марта спасательные команды сняли с мели контейнеровоз.

В Минэнерго РФ сообщили, что блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с судном Ever Given почти не отразилась на поставках российской нефти марки Urals, которая использует другие маршруты доставки. В министерстве отметили, что уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в вопросе доступа к основным рынкам потребителя и скорости доставки товаров ТЭК.

