Эксперт оценил сроки на устранение последствий блокировки Суэцкого канала

Фото: Suez Canal Authority via AP
Устранение последствий блокировки Суэцкого канала из-за ситуации с судном Ever Given займет один квартал, заявил транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
По его словам, серьезных потерь, связанных с инцидентом, нет, кроме расходов топлива и средств на содержание моряков.
"Квартал по расписанию. Ущерб бумажный: нет потерь, кроме расходов топлива и содержания команд", – сообщил Безбородов РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что произошедшее не повлияет на российскую экономику.
"Какие-то предприятия будут убыточны, но ничего никуда не денется и за пять дней и плюс-минус две недели ничего не изменится", – полагает эксперт.
23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перекрыв движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Предположительно, судно изменило курс и уперлось носом в берег из-за сильного ветра и песчаной бури.
29 марта спасательные команды сняли с мели контейнеровоз.
В Минэнерго РФ сообщили, что блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с судном Ever Given почти не отразилась на поставках российской нефти марки Urals, которая использует другие маршруты доставки. В министерстве отметили, что уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в вопросе доступа к основным рынкам потребителя и скорости доставки товаров ТЭК.
СМИ подсчитали ущерб от блокировки Суэцкого канала
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