Брянские таможенники нашли в тайнике автобуса более 300 кг санкционного сыра

Брянские таможенники обнаружили в тайнике микроавтобуса, следовавшего из Украины в Подмосковье, незадекларированные товары, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

Из тайника извлекли 310,5 килограмма дорогостоящих сыров, 243 упаковки парфюма и косметики известных марок, а также 75 платьев.

Водитель микроавтобуса заявил, что взялся перевезти товары, чтобы заработать денег. Теперь мужчине грозит крупный штраф.

Согласно маркировке, сыры были произведены в Италии, Франции и Великобритании. Ввоз в РФ из этих стран определенных товаров запрещен. Вся продукция была уничтожена.

Стоимость остальных товаров определит экспертиза. В отношении гражданина Украины возбуждены дела об административных правонарушениях.

В декабре Федеральная таможенная служба заявила о резком росте количества санкционной продукции, ввозимой в Россию.