В Госдуме ответили на заявление "Нафтогаза" по "Северному потоку – 2"

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко по запуску "Северного потока – 2".

"Насчет экономической составляющей Украины – мы не можем быть за это ответственными, наполнять бюджет и так далее", – отметил депутат, добавив, что отсутствие транзита газа в любом случае негативно скажется на Киеве, поэтому он считает необходимым искать пути решения с "Газпромом".

Депутат при этом уверен, что энергетическая безопасность Европы "только усилится благодаря российскому проекту".

"Подводный участок "Северного потока – 2" дешевле трат на транзит через территории государств. Нашим украинским коллегам не надо лукавить в этом вопросе", – цитирует RT слова депутата.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что запуск проекта "Северный поток – 2" приведет к экономическому удушению Украины и создаст угрозу стабильности поставок газа в Европу. Он отметил, что изменения направления поставок газа приведут к прекращению регулярного транзита.

Перед этим Витренко сообщил, что украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам". Он отметил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа. Украинская сторона предложила обсудить этот вопрос в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.

