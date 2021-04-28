Спецпредставитель президента заявил, что РФ отреагирует на отключение от системы SWIFT

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Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Россия готова реагировать на отключение страны от платежной системы SWIFT. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, точное представление о технологических и военно-политических страховках от отключения имеют соответствующие специалисты.

"Но наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в силе и мощи ответной реакции несомненно присутствует", – добавил Крутских.

Спецпредставитель главы государства отметил, что обороноспособность России в сфере информационно-коммуникационных технологий выросла. На это, в частности указывает на отсутствие попыток отключения РФ от SWIFT.

Как ранее заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, в стране подготовлена база для создания отечественного аналога платежной системы SWIFT. При этом он добавил, что Россия по-прежнему ориентирована на включенность в международное сообщество.