Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:52

ФАС просят возбудить дело против Visa и MasterCard

экономика

11:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Торговые ассоциации АКИТ, АКОРТ и РАТЭК попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом ТАСС рассказали в антимонопольном ведомстве.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что торговые ассоциации обвинили платежные системы в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Поводом для жалобы стали межбанковские комиссии (интерчейндж).

Ритейлеры указали, что платежные системы устанавливают разный интерчейндж в разных торговых точках, что, по их мнению, является дискриминацией по отраслевому признаку. Размер самой комиссии излишне высок и не оправдан в условиях развитого рынка, указывается в обращении к ФАС.

По данным издания, жалоба поступила в антимонопольное ведомство 25 февраля. Ее рассмотрение займет до трех месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Банку России и правительству страны подготовить предложения по снижению комиссии за денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт. Кабмин и Центробанк должны представить свои предложения до 30 апреля текущего года.

Читайте также

экономика

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика