ФАС просят возбудить дело против Visa и MasterCard

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Торговые ассоциации АКИТ, АКОРТ и РАТЭК попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом ТАСС рассказали в антимонопольном ведомстве.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что торговые ассоциации обвинили платежные системы в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Поводом для жалобы стали межбанковские комиссии (интерчейндж).

Ритейлеры указали, что платежные системы устанавливают разный интерчейндж в разных торговых точках, что, по их мнению, является дискриминацией по отраслевому признаку. Размер самой комиссии излишне высок и не оправдан в условиях развитого рынка, указывается в обращении к ФАС.

По данным издания, жалоба поступила в антимонопольное ведомство 25 февраля. Ее рассмотрение займет до трех месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Банку России и правительству страны подготовить предложения по снижению комиссии за денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт. Кабмин и Центробанк должны представить свои предложения до 30 апреля текущего года.

