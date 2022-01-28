Производители напитков заявили о выстраивании сбалансированной ценовой политики

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Производители напитков стараются выстраивать сбалансированную ценовую политику и делать все возможное для оптимизации бизнес-процессов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза производителей соков, воды и напитков Максима Новикова.

При этом он отметил, что сегодняшняя конъюнктура говорит о серьезных объективных предпосылках к повышению стоимости продукции.

"Вместе с этим игроки рынка делают все возможное для оптимизации бизнес-процессов и выстраивания сбалансированной ценовой политики", – сказал Новиков.

По его словам, рынок пищевых продуктов находится в условиях повышенных рисков. На формирование себестоимости продуктов влияют колебания курсов валют, рост стоимости упаковки, сырья, топлива, а также изменение логистических маршрутов.

При этом директор по продажам ГК "Шишкин Лес" Сергей Забелкин рассказал, что за 2021 год стоимость расходных материалов увеличилась более чем на 70%. По его словам, компания вместе с партнерами и поставщиками работала над сдерживанием роста цен и сокращением внутренних издержек.

"Увеличение цены продукции компании "Шишкин лес" на 20% – это мера, которая нам позволит оставить качество производимого продукта и его упаковку на прежнем высоком уровне", – ответил Забелкин.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые производители соков и газировки уведомили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию.

В Минсельхозе РФ не исключили отдельных случаев пересмотра цен на соки и газировки в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей. В ведомстве пояснили, что изменение цен может быть связано с увеличением издержек, в том числе с подорожанием упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, а также логистики.

