В России признали провал "деревянной" ипотеки

Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Бартенев

Россияне не оценили программу субсидирования кредитной ставки на покупку домов из бруса. По словам главы Ассоциации деревянного домостроения Олега Паниткова, так называемая "деревянная" ипотека не оправдала ожиданий правительства, сообщает газета "Известия".

Оказалось, что с 1 апреля по 1 ноября прошлого года граждане РФ заключили менее сотни подобных сделок, вместо предполагаемых 2,5 тысячи. В этот период программа носила пилотный характер, предполагающий скидку в пять процентных пунктов на покупку деревянных домов.

Сама возможность приобрести заводские строения показалась гражданам интересной. Но от оформления кредита большинство из них отказались из-за того, что ставка субсидируется всего полгода.

Еще одно ограничение, оттолкнувшее потенциальных клиентов, связано с тем, что максимальная сумма кредита составляла лишь 3,5 миллиона рублей. Помимо прочего, участником программы, по сути, был только один банк.

С тем, что программу нужно доработать согласен и замглавы Минфина Алексей Моисеев. "Банки боятся, что дома сгорят, страховка дорогая. Нужно что-то с этим делать, будем над этим работать", – отметил представитель ведомства.

Примечательно, что "деревянную" ипотеку все же решили продлить на два года. В числе приводимых экспертами аргументов наличие у программу хороших шансов на распространение в Подмосковье и Ленобласти.

"Она не получила широкого распространения в связи с низкой информированностью населения и небольшим списком компаний", – предположили в МТС Банке.

Ранее Сбербанк увеличил ставки по ипотеке из-за необходимости адаптации к рыночным условиям после увеличения ключевой ставки ЦБ. Изменения не затронут программы "Военная ипотека" и "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".