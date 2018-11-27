В Москве обсудили актуальные вопросы развития экспорта медицинских услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Актуальные вопросы развития экспорта медицинских услуг обсудили участники рынка с руководителем городского департамента предпринимательства и инноваций Алексеем Фурсиным. Одной из главных тем встречи стали барьеры в привлечении нерезидентов в лечебно-профилактические учреждения столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, на встрече обсуждали вопросы сертификации предприятий медицинской отрасли.

"Я не сомневаюсь, что наша совместная работа позволит сохранить позицию Москвы как экспортера номер один среди регионов России и откроет новые рынки сбыта для столичной медицинской техники и услуг", – сообщил Алексей Фурсин.

Он отметил, что электронный каталог, который создали в рамках программы "Сделано в Москве", должен помочь производителям медпродукции выйти на международные рынки.

Выручка столичных компаний от реализации продукции несырьевого неэнергетического экспорта составила за прошлый год порядка 25 миллиардов долларов. Из них 270 миллионов долларов заработали за счет медицинской продукции.

Электронный каталог экспортной продукции Москвы – онлайн-портал, объединяющий товары московских производителей для их продвижения на международном рынке. Сейчас каталог включает более 1,7 тысячи наименований товаров, разделенных на 12 категорий.

Весной 2018 года Московский экспортный центр (МЭЦ) запустил пилотный проект продвижения столичной продукции на зарубежных онлайн-площадках.

Ранее сообщалось, что сто столичных производителей под брендом "Сделано в Москве" до конца текущего года получат золотые аккаунты крупной торговой онлайн-площадки. Правительство Москвы оплатит их покупку и компенсирует половину всех затрат. В их числе бионические протезы для детей и взрослых и 3D-сканеры.