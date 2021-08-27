ЦБ назвал условие открытия банковского счета несовершеннолетним

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут открыть счет в банке только с письменного согласия родителей или опекунов. Об этом говорится в информационном письме Банка России.

"По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, но вправе открывать вклад самостоятельно", – отметили в регуляторе.

Уточняется, что Гражданский кодекс не относит заключение договора банковского счета к сделкам, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия законных представителей.

Кроме того, родители или опекуны ребенка вправе получать сведения о его счетах, а также вкладах и совершаемых по ним операциям.

Ранее зампредседателя Центрального банка Сергей Швецов предложил снизить до 12 лет возрастной порог выхода на биржу с целью торговли ценными бумагами.

По его мнению, это даст подросткам возможность получить знания и практический опыт в инвестировании, поскольку в некоторых школах, где математику преподают с опережением программы, у детей уже есть навык, позволяющий им попробовать свои силы в торговле финансовыми продуктами.

