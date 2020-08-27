Официальный курс евро снизился на 23 копейки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс евро снизился до 88,996 рубля. Об этом следует из данных Банка России.

Таким образом, курс евро упал на 23 копейки. Доллар снизился на 30,25 копейки, составив 75,2354 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 26,96 копейки – до 81,4277 рубля.

Накануне курс евро вырос на 1,17 рубля по сравнению с прошедшими показателями торгов. Он превысил 89 рублей. Курс доллара составил 75,53 рубля, увеличившись на 1,03 рубля.

Ранее аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов рассказал о факторах, которые влияют на укрепление рубля. По его словам, на фондовых площадках отмечают более быстрое восстановление американской экономики, чем ранее прогнозировалось.

