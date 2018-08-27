Эксперт оценил введение персонального кредитного рейтинга

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Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков прокомментировал информацию о том, что россиянам со следующего года начнут присваивать индивидуальный кредитный рейтинг.
По его словам, так быстро реализовать инициативу не получится. Прежде, чем делать кредитный скоринг, он должен стать атрибутом в банковских конвейерах.
"Когда банки будут опираться на него в своих кредитных решениях на всем потоке кредитных заявок и когда банковская структура будет готова к предоставлению и применению этого индивидуального рейтинга, тогда можно говорить о том, что это будет иметь распространение", – сказал Волков в беседе с RT.
Исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников ранее заявил, что россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги после того, как в силу вступят поправки в закон "О кредитных историях". Он отметил, что банкам будет проще решить, стоит ли давать клиенту займ, а заемщики смогут понимать, как они выглядят в глазах кредиторов.
По данным на начало июля, общая задолженность россиян в январе-марте 2018 года выросла на 5% и достигла четырех триллионов рублей. Почти 50% всех долгов – это невыплаченные или просроченные кредиты на сумму 1,8 триллиона рублей.
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