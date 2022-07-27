Выбор флагманских смартфонов расширится благодаря параллельному импорту – Минпромторг

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Доступный выбор привычных флагманских смартфонов в России постепенно расширяется благодаря механизму параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

По данным министерства, во втором квартале 2022 года на китайские смартфоны пришлось две трети продаж в России, хотя годом ранее этот показатель составлял 50%. При этом наибольшим спросом пользовались Xiaomi, Realme, Poco.

"Несмотря на общее снижение покупательской активности и изменения в цепочках поставок, продажи этих брендов показали в некоторых торговых сетях в штуках рост около 5–7% к прошлому году", – сказали в министерстве.

Вместе с тем в Минпромторге добавили, что стоимость большого количества устройств находится на уровне февраля и ниже.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах все чаще встречаются ноутбуки, клавиатура которых не имеет русской раскладки. Как объясняют дистрибьюторы, это связано с практикой параллельного импорта. Дело в том, что ввозимые таким образом устройства изначально созданы для других рынков, поэтому опция с русскими символами на клавишах может быть не предусмотрена.

