Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин назвал доллар США универсальной резервной валютой. Об этом глава государства заявил на саммите БРИКС.
"Россия не отказывается от доллара – это универсальная резервная валюта", – цитирует президента ТАСС.
Он добавил, что США совершают ошибку, подрывая доверие к своим деньгам. Речь идет об ограничениях, которые Вашингтон выставляет на расчеты в долларах.
Ранее Владимир Путин на саммите сообщил, что Россия будет укреплять сотрудничество со странами Африки в области развития энергетики. С некоторыми государствами уже начали реализовываться крупные проекты.
Президент также уже говорил, что российскую экономику необходимо отвязать от доллара, монополия которого ненадежна и опасна для многих стран мира. Речь шла о снижении способности иностранной валюты повлиять на благосостояние страны.
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