Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин назвал доллар США универсальной резервной валютой. Об этом глава государства заявил на саммите БРИКС.

"Россия не отказывается от доллара – это универсальная резервная валюта", – цитирует президента ТАСС.

Он добавил, что США совершают ошибку, подрывая доверие к своим деньгам. Речь идет об ограничениях, которые Вашингтон выставляет на расчеты в долларах.



Ранее Владимир Путин на саммите сообщил, что Россия будет укреплять сотрудничество со странами Африки в области развития энергетики. С некоторыми государствами уже начали реализовываться крупные проекты.

Президент также уже говорил, что российскую экономику необходимо отвязать от доллара, монополия которого ненадежна и опасна для многих стран мира. Речь шла о снижении способности иностранной валюты повлиять на благосостояние страны.