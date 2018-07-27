Россия планирует наращивать помощь государствам Африки в области энергетики

Россия планирует наращивать помощь государствам Африки в области развития энергетики, заявил Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС.

В качестве примеров глава государства привел Анголу, Мозамбик, Габон. По его словам, с некоторыми странами уже началась реализация перспективных нефтегазовых проектов.

Путин отметил, что в сфере атомной энергетики Россия является технологическим лидером. "Мы предлагаем африканским партнерам создание под ключ целой индустрии. Соглашения о сотрудничестве по мирному атому подписаны с целым рядом стран региона, а с некоторыми работа уже перешла в практическое русло", – цитирует президента РИА Новости.

Все запущенные проекты, по мнению главы государства, приобретут стратегическое значение для Африки. Сейчас на континенте без электричества живет до 600 миллионов человек. Многие инициативы позволят локализовать в Африке производство, например возвести заводы комплектующих и сборочные предприятия, добавил Путин.

Президент уверен, что реализация проектов укрепит промышленный потенциал континента, создаст новые рабочие места и поддержит местный бизнес.

Саммит БРИКС проходит с 25 по 27 июля. Владимир Путин принимал участие во встрече 26 июля. После чего на полях мероприятия провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.