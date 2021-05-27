Международные резервы России достигли исторического максимума

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Международные резервы России с 14 по 21 мая выросли на 1,2% и составили 600,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум. Об этом говорится в материалах Центробанка.
Предыдущий рекорд Банк России зафиксировал 7 августа 2020 года. Тогда международные резервы РФ составили 600,7 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Ранее сообщалось, что Центробанк может продолжить ужесточать регулирование выдачи ипотеки в случае сохранения высокого роста цен на жилье или ухудшения стандартов кредитования.
Согласно документу, ЦБ принял решение с 1 августа повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным взносом до 20%.
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