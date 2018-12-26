Вкладчикам закрывшихся банков вернут деньги дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вкладчики рухнувших российских банков получат возможность вернуть средства дистанционно на счет в банке. Соответствующий законопроект разработали в министерстве финансов, пишут "Известия".

Как отмечается, законопроект предусматривает возможность подачи заявления о возврате вкладов через портал государственных услуг или через личный кабинет на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Новшество поддержали банки, однако в них напомнили, что нужна точная идентификация граждан, которые получают данную услугу. В Минфине и Агентстве по страхованию вкладов изданию сообщили, что законопроект может вступить в силу уже в будущем году.

Если новшество примут, это позволит существенно сократить время при подаче заявок.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о продлении до 2021 года включительно приостановки компенсации по советским вкладам.

Сбережения предполагается восстанавливать, переводя их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Объем средств, необходимый для их погашения, на 2019 год оценивается в 43,82 триллиона рублей, на 2020 – 45,4 триллиона рублей и на 2021 – 47,22 триллиона рублей.