Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центробанк сообщил о росте расходов россиян в 2017 году, который оказался более значительным, чем предполагалось ранее. В связи с этим регулятор повысил прогноз увеличения расходов жителей России до 3,5–4 процентов, пишет газета "Известия".

Уточняется, что в конце 2017 года Банк России повысил свою оценку расходов россиян почти на целый процентный пункт – с 3–3,5 процента до 3,5–4 процентов.

По словам экспертов, рост расходов свидетельствует о потребительской уверенности россиян, который объясняют сочетанием нескольких факторов. В их числе – стабильность рынка труда, более доступные кредиты и постепенный уход от сберегательной модели поведения. Как подчеркнули специалисты, в дальнейшем потребительский спрос россиян продолжит расти.

"Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре–октябре составлял около 3 процентов. Повышение потребительской уверенности и внутреннего спроса домохозяйств обеспечивались прежде всего сохранением устойчивой ситуации на рынке труда", – сказано в докладе Центробанка. Там также отмечается ускорение роста заработной платы россиян.

Результаты исследований, проведенных холдингом "Ромир", также показали рост трат жителей России. В частности, по сравнению с октябрем в ноябре средний чек в магазинах увеличился на 2,6 процента, составив 543 рубля.

Кроме того, отмечают эксперты, потребительские возможности россиян расширяются на фоне позитивных тенденций в макроэкономике. Так, по итогам этого года ВВП может вырасти на 1,7–2,2 процента, сообщили в Банке России.

Ранее Владимир Путин заявил о конце рецессии в российской экономике. По словам главы государства, рост ВВП свидетельствует о том, что экономика России сумела преодолеть спад.