Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Курс биткойна вырос более чем на 10 процентов за сутки.
Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные Coinmarketcap, стоимость криптовалюты на 10:20 утра по московскому времени во вторник, 26 декабря, составляла 15,4 тысячи долларов, рост – 10,16 процента.
Ранее аналитик банка Morgan Stanley Джеймс Фосетт высказал мнение, что биткойн нельзя считать валютой. Также Фосетт добавил, что за последние 30 дней среднесуточный объем торгов биткойна составил 3 миллиарда долларов, а на валютном рынке этот показатель приравнивался к 5,4 триллионам долларов. При этом по словам специалиста, если криптовалютой не будут пользоваться в качестве платежного средства, то ее стоимость будет равна нулю.
22 декабря сообщалось, что курс биткойна упал за сутки на 18 процентов – до 13030 долларов. По сравнению с рекордным показателем в 20 тысяч долларов курс криптовалюты подешевел на 30 процентов.
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