Фото:ТАСС/ Евгений Курсков
Компании Visa и Mastercard исключены из ассоциации "Финтех", которая создана для развития финансовых технологий под эгидой Центробанка.
Это произошло через две недели после их вступления. Предполагается, что решение было принято в связи с тем, что Visa и Mastercard – иностранные компании, а "Финтех" занимается разработкой важных государственных проектов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к ассоциации источники.
В настоящий момент Visa и Mastercard не указаны среди участников "Финтеха". В ассоциации заявили, что переговоры с компаниями продолжаются. Сведения о том, что Visa и Mastercard вошли в состав организации появились 12 октября в пресс-релизе "Финтеха".
Как отмечает издание, исключение компаний может быть связано с вопросами безопасности, так как "Финтех" работает над проектом удаленной идентификации россиян. Кроме того, возможно, что в ассоциации ведутся и другие разработки, о которых публично не говорится, например, криптографическая защита.
Ассоциация "Финтех" появилась в 2016 году. Ее учредили Центробанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", Альфа-банк, Национальная система платежных карт и Qiwi. Руководит ассоциацией генеральный директор Qiwi Сергей Солонин.
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