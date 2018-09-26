Миллиардер из списка Forbes посоветовал вкладываться в образование

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Миллиардер из списка Forbes, предприниматель Рубен Варданян рассказал, куда в России выгодно инвестировать деньги.

По словам бизнесмена, сегодня необходимо думать на 25 лет вперед. Обладающий подобным мышлением человек способен избежать кризиса и банкротства, сообщает News.ru.

Совершая инвестиции в новый проект, необходимо осознавать риски. В цене всегда будут знания, отметил Варданян. Поэтому выгодно вкладывать деньги в образование – в будущем, по мнению бизнесмена, учиться будут с 15 до 70 лет.

Варданян считает перспективными научные стартапы и проекты в области IT-технологий. Главной опасностью для российского бизнеса являются санкции, отметил предприниматель.

Состояние Варданяна оценивается в 950 миллионов долларов. Он занимает 109-ю строчку в рейтинге 200 богатейших людей России по версии журнала Forbes.

Ранее американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио рассказал, что новый финансовый кризис может наступить в ближайшие два года.