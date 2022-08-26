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Цена газа в Европе превысила 3 400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до 3 448 долларов за одну тысячу кубометров. Общий рост стоимости газа с начала дня составил 8%.

Ранее стало известно, что мировые цены на газ резко пошли вверх на фоне сообщений о "Северном потоке". В "Газпроме" сообщили, что единственную турбину газопровода остановят 31 августа для ремонта. Период проведения работ обозначили как трое суток.

В компании добавили, что в период ремонта поставки газа будут временно остановлены. До уровня в 33 миллиона кубометров в сутки они будут восстановлены 2 сентября.

До этого "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой.

При этом Ассоциация операторов газовой инфраструктуры отмечала, что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73%.