Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

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Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесен с конца января на начало лета, сообщает RT.
Как заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк, это решение было непростым. Однако эксперты полагают, что в январе 2021 года форум не получится организовать в безопасной обстановке. Точные даты новой встречи станут известны позднее.
Женевский международный автосалон, отмененный в этом году в связи с пандемией коронавируса, не состоится и в следующем. Ожидалось, что его будут проводить с 4 по 14 марта 2021 года.
На 2021-й перенесены церемонии вручения кинонаград. Так, мероприятие "Золотого глобуса" запланировано на февраль, "Оскара" – на апрель.
МОК объявил о переносе Олимпиады в Токио. Она должна пройти не позднее лета следующего года, в этом году состязания были назначены на период с 24 июля по 9 августа.
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