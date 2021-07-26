Столичные рестораторы попросили отменить обязательное ношение перчаток

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Столичные рестораторы обратились к Сергею Собянину с просьбой отменить обязательное ношение перчаток сотрудниками заведений общественного питания, соответствующее письмо на имя мэра Москвы направил глава комитета "Деловой России" по ресторанному бизнесу Сергей Миронов. Об этом сообщает газета "Известия".

Рекомендации по организации работы общепита в условиях пандемии коронавируса, которые ввели требование об использовании перчаток, были утверждены в мае 2020 года. Вскоре эксперты и представители контрольных органов признали, что их постоянное ношение не снижает распространение вируса и шансы на заражение, однако может привести к дерматиту и аллергии, поскольку кожа под перчатками сильно преет. В связи с этим это требование в июне было заменено на обязательную обработку антисептиками и дезинфицирующими салфетками.

Однако несмотря на это, кафе и рестораны продолжили штрафовать за работу сотрудников без перчаток, причем в некоторых случаях штрафы доходят до 300 тысяч рублей. При выписке протоколов об административных правонарушениях управы руководствуются указом мэра "О введении режима повышенной готовности", изданным до появления предписаний об использовании антисептиков.

"В связи с явным противоречием между нормативно-правовыми актами предприятия общественного питания, пытающиеся из последних сил не закрыться из-за коронавирусного кризиса, необоснованно привлекаются к ответственности и несут огромные издержки, которые для некоторых становятся критическими", – говорится в письме Миронова.

По мнению представителей отрасли общепита, использование антисептиков защищает от коронавируса гораздо лучше, чем постоянное использование перчаток. Кроме того, как указано в обращении, отмена данного требования позволит существенно снизить уровень административного давления на ресторанный бизнес.

Ранее Сергей Собянин принял решение отменить с 19 июля вход в рестораны по QR-кодам. По его словам, это стало возможным благодаря успешному ходу вакцинации. Также мэр поблагодарил москвичей и столичных рестораторов за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могли принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.