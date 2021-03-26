Эксперт оценил влияние блокировки Суэцкого канала на цены на нефть

Фото: пресс-служба Суэцкого канала/РИА Новости

Старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков заявил, что влияние блокировки Суэцкого канала на цены на нефть вряд ли продлится долго. Об этом сообщает РИА Новости.

"Несмотря на масштаб происшествия, влияние едва ли будет долгосрочным. В худшем сценарии это могут быть доли процента в плюс к глобальной инфляции. Бенефициарами истории, скорее всего, станут транспортные компании и нефтянка", – отметил Бирюков.

По его словам, ситуация в канале уже начала оказывать влияние на некоторые сферы международной экономики в виде повышения цен на сырье и на сами перевозки. Однако степень этого влияния будет зависеть от исхода ликвидации происшествия.

Ранее сообщалось, что движение в Суэцком канале, соединяющем Средиземное и Красное моря, полностью парализовано. Около 150 судов уже сутки стоят в заторе. Причиной стал застрявший контейнеровоз. Ever Given – один из крупнейших в своем классе – сел на мель накануне.

Зарубежные СМИ уже успели подсчитать, что из-за блокировки Суэцкого канала стоимость морских перевозок выросла в несколько раз. Так, доставка груза из Китая в страны Европы стандартным контейнеровозом теперь будет стоить восемь тысяч долларов, хотя еще в прошлом году такая услуга стоила около двух тысяч долларов.