В Минфине сравнили повышение ключевой ставки с холодным душем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поднятие Центробанком РФ ключевой ставки напоминает холодный душ, который позволил людям встряхнуться, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Надо сказать, что это для многих оказалось холодным душем, что это были не просто пустые слова на бумаге, это действительно, видимо, то, что будет происходить", – цитирует Моисеева РИА Новости.

От отметил, что в сохранении ставки на уровне 4,25 процентного пункта на длительное время было уверенно большое количество людей, среди которых заемщики и банкиры. Эксперт убежден, что рост ставки продолжится.

"Может, они будут расти до 5%, может, до 6%, мы этого не знаем, но диапазон задан, в любом случае это будет выше, чем сейчас", – заключил замминистра.

19 марта регулятор впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь она составляет 4,5%. Решение связывали с разгоном инфляции, которая в феврале ускорилась до 5,7%.

Экономический обозреватель Денис Елаховский в сюжете телеканала Москва 24 рассказал, как решение Центробанка отразится на кредитах и депозитах. Он отметил, что повышение ключевой ставки должно сдержать дальнейший рост цен.