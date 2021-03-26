В Минфине сравнили повышение ключевой ставки с холодным душем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поднятие Центробанком РФ ключевой ставки напоминает холодный душ, который позволил людям встряхнуться, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"Надо сказать, что это для многих оказалось холодным душем, что это были не просто пустые слова на бумаге, это действительно, видимо, то, что будет происходить", – цитирует Моисеева РИА Новости.
От отметил, что в сохранении ставки на уровне 4,25 процентного пункта на длительное время было уверенно большое количество людей, среди которых заемщики и банкиры. Эксперт убежден, что рост ставки продолжится.
"Может, они будут расти до 5%, может, до 6%, мы этого не знаем, но диапазон задан, в любом случае это будет выше, чем сейчас", – заключил замминистра.
19 марта регулятор впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь она составляет 4,5%. Решение связывали с разгоном инфляции, которая в феврале ускорилась до 5,7%.
Экономический обозреватель Денис Елаховский в сюжете телеканала Москва 24 рассказал, как решение Центробанка отразится на кредитах и депозитах. Он отметил, что повышение ключевой ставки должно сдержать дальнейший рост цен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: