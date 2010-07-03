ЦБ впервые с 2015 года зарегистрирует новый банк

Банк России выдаст лицензию новому банку, сообщает сайт регулятора. Это произойдет впервые с апреля 2015 года.
По решению ЦБ, принятому 13 марта, базовую лицензию, которая дает право на осуществление операций в рублях и иностранной валюте, получит казанский "Банк 131".
Кроме того, зарегистрированная организация сможет осуществлять банковские операции с драгоценными металлами, однако не получит права на привлечение вкладов от физических лиц.
Базовую лицензию выдадут после оплаты уставного капитала. Документы уже направили в регистрирующий орган.
Как отмечает РИА Новости, с приходом Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка в 2013 году регулятор начал расчистку банковского сектора. За прошедшие годы лицензии лишились почти 400 банков, то есть половина всех финансовых организаций страны.
Ранее Банк России прекратил полномочия СРО "Межрегиональный союз кредитных кооперативов". Союз не выявил многочисленные нарушения и недобросовестные практики целого ряда кредитных потребительских кооперативов, входящих в его состав.
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