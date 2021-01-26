В России с 1 марта вдвое вырастут пошлины на экспорт пшеницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ставка вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта вырастет до 50 евро за тонну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Помимо этого, с 15 марта вводятся пошлины на кукурузу и ячмень – 25 и 10 евро за тонну соответственно.
На сайте кабмина отмечается, что экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, и это позволит стабилизировать цены на них на внутреннем рынке.
Ставка экспортной пошлины для ржи в рамках квоты останется нулевой. Решение распространяется на продукцию, вывозимую за пределы ЕАЭС.
Ранее Владимир Путин заявил, что цены на продукты в России выросли больше инфляции. Президент призвал кабмин снова обсудить эту проблему с учетом итогов января и подчеркнул, что инфляция по итогам года немного ускорилась, превысив целевой ориентир Центробанка, и составила 4,9%. По отдельным группам товаров цены выросли еще заметнее – на 6,7%, добавил он.
В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями была установлена тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.
Правительство сможет устанавливать цены на продукты
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