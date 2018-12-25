Силуанов призвал реформировать Росстат

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Специалисты Росстата плохо рассчитывают показатель реальных доходов населения. В этом уверен первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Росстату ничего не мешает задействовать источники, которые есть у Федеральной налоговой службы. В частности, сведения о розничных продажах. По словам Силуанова, как считаются реальные доходы населения, наверно, знают только в самом ведомстве. "Качество счета этого показателя ужасно", подчеркнул отметил глава Минфина.

Силуанов отметил, что Росстат по-прежнему считает показатели вручную. А информацию о ценах на продукты из потребительской корзины сотрудники структуры собирают, основываясь на ценника в магазинах.

В связи с этим, службе необходимы реформы и обновление команды. "Сейчас совершенно другие требования к Росстату, потому что реализуем нацпроекты, другая отчетность", – сказал Силуанов.

Накануне российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Павла Малкова из Минэкономразвития новым руководителем Росстата. Предыдущий глава ведомства Александр Суринов был освобожден от должности по его просьбе.