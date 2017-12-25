Банковский аналитик приравнял к нулю реальную стоимость биткойна

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Аналитик банка Morgan Stanley Джеймс Фосетт приравнял к нулю реальную стоимость биткойна.

Он подчеркнул, что биткойн нельзя считать валютой, однако его можно назвать "цифровым золотом", сообщает "Газета.ру". Также Фосетт добавил, что за последние 30 дней среднесуточный объем торгов биткойна составил 3 миллиарда долларов, а на валютном рынке этот показатель приравнивался к 5,4 триллионам долларов. При этом по словам специалиста, если криптовалютой не будут пользоваться в качестве платежного средства, то ее стоимость будет равна нулю.

22 декабря сообщалось, что курс биткойна упал за сутки на 18 процентов – до 13030 долларов. По сравнению с рекордным показателем в 20 тысяч долларов курс криптовалюты подешевел на 30 процентов.

В начале декабря комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разрешила продажу фьючерсов на биткойн на американских биржах. Разрешение на продажу получили Чикагская товарная биржа (СME Group) и биржевой оператор Cboe Global Markets (СGM).